«Дождливо и ветрено»: синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных Вильфанд пообещал москвичам на выходных дождливую и ветреную погоду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на выходных ожидается не более 18–19 градусов тепла. При этом погода в регионе будет дождливой и ветряной, отметил он в беседе с РИА Новости.

В субботу ночью в Москве 5–10 градусов, днем максимальные температуры — 16–18 градусов. Это температура около нормы, но будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. В воскресенье ситуация сложнее, температура ночная — 8–10, дневная — 17–19, однако день будет дождливый, в отдельных районах пройдет гроза, при этом усиление ветра до 15 метров в секунду, — пояснил ученый.

Вильфанд указал на ожидание грозы и порывов ветра до 17 метров в секунду в понедельник, 22 мая. Со вторника, по его словам, температура в Москве будет повышаться.

Ранее сообщалось, что фронтальный раздел принесет в Москву на выходные прохладную погоду, но вполне в майских нормах. В предстоящие выходные в столице ожидается облачная погода, заявил NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. По его словам, температура опустится до 17–19 градусов.