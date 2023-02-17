Девятилетняя девочка подбросила в МФЦ записку об изнасиловании

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Девятилетняя девочка подбросила в МФЦ Донского района Москвы записку с просьбой защитить ее от насильника-отчима, сообщает MK.RU. По факту случившегося полиция начала проверку.

Меня насилует отчим, а мама не знает, — написала девочка.

Записку обнаружили посетители центра госуслуг 16 февраля. Выяснилось, что письмо оставила жительница одного из домов по Ленинскому проспекту. Пришедшие к ним в квартиру сотрудники правоохранительных органов выяснили, что школьницу воспитывают мать и отчим.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали отчима, который с лета 2022 года насиловал свою 13-летнюю падчерицу. Об этом стало известно после того, как в правоохранительные органы обратилась и. о. директора школы, где училась девочка. Прежде эта семья считалась благополучной.

До этого Европейский суд по правам человека присудил 12-летней школьнице из России €33 553 за множественные допросы о пережитом сексуализированном насилии. Как установили в суде, от девочки требовали рассказать о пережитом 23 раза: полицейские, адвокаты подсудимых, эксперты, судьи и сами обвиняемые.