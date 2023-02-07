ЕСПЧ присудил 12-летней россиянке компенсацию за множественные допросы

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Европейский суд по правам человека присудил 12-летней школьнице из России €33 553 за множественные допросы о пережитом сексуализированном насилии, сообщила пресс-служба суда. Как установили в суде, от девочки требовали рассказать о пережитом 23 раза: полицейские, адвокаты обвиняемых, эксперты, судьи и сами обвиняемые. Помимо компенсации за моральный вред, суд присудил девочке деньги, которые она тратила на лекарства и врачей.

Судьи ЕСПЧ приравняли действия подведомственных сотрудников, допрашивавших школьницу, к пыткам. О ее истории рассказывали авторы проекта «Правовая инициатива» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По их словам, девочка в раннем возрасте пережила смерть матери, после чего ее отдали в приют. Там она поделилась с психологом, что пережила насилие со стороны взрослого мужчины. Осмотревший ее гинеколог заявил, что «ничего страшного не произошло, а дядя просто с ней побаловался», и посоветовал забыть ей об этом эпизоде.

Позднее у девочки появились опекуны. Они также отвели ее к психологу, с которым она поделилась пережитым. По ее словам, в возрасте от 6 до 11 лет ее насиловали четверо мужчин, которые приходили в гости к родственнице, у которой она жила до приюта. Они угрожали ей убить ее мать, если та проболтается о произошедшем.

В процессе следствия школьнице поставили диагноз «пролонгированная депрессивная реакция». Ей рекомендовали не участвовать в следственных действиях, однако они продолжились.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Иркутской области по подозрению в изнасиловании девятимесячной дочери. Об изнасиловании матери младенца сообщили врачи больницы, куда ребенок попал на обследование из-за обострившейся пневмонии. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.