Врачи уличили жителя Иркутской области в изнасиловании девятимесячной дочки Жителя Иркутской области задержали по подозрению в изнасиловании девятимесячной дочери

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Иркутской области по подозрению в изнасиловании девятимесячной дочери, сообщает «Пятый канал». Об изнасиловании матери младенца сообщили врачи больницы, куда ребенок попал на обследование из-за обострившейся пневмонии. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Медики обнаружили на теле у ребенка характерные телесные повреждения и обратились в полицию. Мужчина был задержан следственной группой. Семья пострадавшего младенца уже состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Ранее суд в Пермском крае приговорил 56-летнего мужчину к восьми годам колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней. Следствие установило, что мужчина запер девочку в своей машине и надругался над ней. При этом возраст жертвы ему был известен.

До этого в Иркутской области первоклассница спасла подругу от педофила и помогла следователям опознать его. Девочка смогла вовремя привлечь внимание взрослых, в результате чего злоумышленник скрылся с места преступления, не успев надругаться над ребенком.

Позже полиция распространила листовки с приметами подозреваемого, и спустя несколько дней его поймали. Первоклассница в ходе следственного эксперимента опознала преступника по черной татуировке на его руке. Региональный Следственный комитет наградил девочку медалью «За высокую гражданственность».