Девочку из благополучной семьи полгода насиловал отчим В Петербурге задержали отчима, который полгода насиловал 13-летнюю падчерицу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали отчима, который с лета 2022 года насиловал свою 13-летнюю падчерицу, передает РЕН ТВ. Об этом стало известно после того, как в правоохранительные органы обратилась и. о. директора школы, где училась девочка. Прежде эта семья считалась благополучной.

Педофила нашли по горячим следам и задержали. Также на него составили административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорится в сообщении.

Задержанному 44 года, его задержали по горячим следам. Предположительно, он совершал акты насилия над несовершеннолетней в квартире на севере Петербурга, где проживает семья.

Ранее в Петербурге 21-летнего жителя обвинили в хранении детского порно. Непристойные фотографии обнаружили на компьютере в школе, в которой он раньше работал звукорежиссером. Сам подозреваемый заявил, что его оклеветали. Педагог предположил, что ему решила «нагадить» бывшая коллега, с которой он расстался «в не особо хорошем ключе».

Также в январе одна из жительниц Петербурга написала заявление в полицию на мужчину, которого обвинила в изнасиловании своей дочери с инвалидностью. По ее словам, все произошло возле подъезда жилого дома, а сам инцидент попал на камеры.