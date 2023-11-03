Что можно увидеть на международной выставке-форуме «Россия» — фото

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия» на территории ВДНХ

На ВДНХ завершается подготовка к открытию международной выставки-форума «Россия». Она стартует 4 ноября и продлится 161 день, до 12 апреля 2024 года. Рабочие заканчивают монтировать конструкции, доделывают последние штрихи. В рамках масштабной выставки-форума ежедневно будут проводить более 500 экскурсий, там запланирована деловая и культурная программа от 89 регионов России.

Всего в рамках выставки-форума развернут 131 экспозицию. Встречать посетителей будет инсталляция по мотивам вышитой карты России, которую в 2021 году смастерили женщины из Чувашии. На выставке-форуме «Россия» регионы представят свои достижения, культуру и историю. Например, из Перми привезут робота с искусственным интеллектом, который может воспроизвести до 600 человеческих эмоций. А жители Марий Эл предложат гостям примерить традиционные для этого региона наряды с помощью специального экрана. В рамках выставки-форума можно будет посетить павильон «Атом», где представлен макет ядерного реактора и другие достижения науки в этой области.

К масштабному мероприятию приурочено и открытие центрального павильона ВДНХ, который девять лет находился на реставрации. Внутри восстановили интерьеры 1950-х годов и разместили совместную экспозицию «Движения первых» и АНО «Россия — страна возможностей»: ожившие витражи с изображением ученых, космонавтов, инженеров.

Как идет подготовка к открытию выставки — в галерее NEWS.ru.

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