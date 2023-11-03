Увидеть секретные кадры, посетить реактор: на ВДНХ открылся павильон «Атом»

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы/АГН «Москва»

Открывшийся павильон «Атом» на ВДНХ

2 ноября на ВДНХ в Москве открылся павильон «Атом». Он представляет собой семиэтажный научно-технологический выставочный комплекс, три из которых — подземные. Общая площадь павильона составляет 25,3 тысячи кв. м, он вмещает около двух тысяч посетителей. Подробнее — в фотогалерее NEWS.ru.

Внутри нового павильона расположена экспозиция, которая рассказывает об истории и современных достижениях отечественной атомной энергетики как высокотехнологичной и безопасной отрасли. Посетители могут попасть в атомный энергоблок и проследить за его работой под музыкальное светошоу, посмотреть, как строят термоядерный реактор ИТЭР, увидеть рассекреченные кадры испытания самой мощной бомбы, когда-либо взорванной на Земле, ступить на мостик атомного ледокола и повести его к Северному полюсу.

Самое интересное, что можно увидеть в павильоне, — в галерее NEWS.ru.

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