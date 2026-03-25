Что известно об одной из жертв смертельного пожара в доме циркача Чернова

Что известно об одной из жертв смертельного пожара в доме циркача Чернова RG.RU: при пожаре в доме циркача Чернова погиб столичный барбер-музыкант

Одним из четырех погибших при пожаре в квартире бывшего циркового артиста Евгения Чернова оказался столичный барбер-музыкант Жан, сообщает RG.RU со ссылкой на информированный источник. По информации издания, он работал в барбершопе OldBoy три года и стал одним из самых востребованных мастеров. По словам администратора, Жан был жизнерадостным человеком.

Он не ругался матом, был свободным, открытым и жизнерадостным парнем. Со всеми клиентами находил общий язык, все всегда оставались довольными, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что виновником смертельного пожара в Москве мог стать бывший цирковой артист. Уточнялось, что в квартире на Николоямской улице загорелся диван. По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Известно, что 78-летний артист сумел выбраться из квартиры, он не пострадал.

До этого сообщалось, что число людей, погибших при пожаре в жилом доме на Николоямской улице, увеличилось до четырех человек. По данным прокуратуры, один из пострадавших скончался в больнице.