Что известно о пожаре на рынке «Садовод» в Москве 1 декабря, кто пострадал Площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 350 квадратных метров

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

В Москве число пострадавших в результате мощного пожара на рынке «Садовод» увеличилось до двух человек, заявили в экстренных службах. Что там сейчас происходит?

Пожар на рынке «Садовод» в Москве 1 декабря 2023 года

Около 12:00 по московскому времени очевидцы сообщили, что рынок «Садовод» горит на юго-востоке Москвы. Огонь вспыхнул в торговых павильонах на 20-й линии и стал распространяться на другие объекты. Из построек повалил густой дым, спасатели выдвинулись на место ЧП. Пожару присвоили второй уровень сложности. Началась эвакуация.

«Внутри все было в густом дыму, в какой-то момент там началась паника. Сейчас к месту следуют экстренные службы. О том, что стало причиной пожара, информации нет. О пострадавших также пока не сообщается. С рынка проходит эвакуация», — писала Readovka.

Через некоторое время появилась информация об одном пострадавшем.

«Как минимум один человек пострадал в пожаре на рынке „Садовод“ — по нашим данным, это продавец, который пытался спасти свой товар и надышался дымом. Его госпитализировали. Тем временем пожар продолжает распространяться и уже захватывает верхние этажи. Людей эвакуировали. На улицу валит густой черный дым», — рассказал Mash.

По информации Baza, пожар начался в 86-м павильоне на 20-й линии. Существует угроза перехода огня на верхние этажи в складскую часть, площадь пожара — 150 квадратных метров. Источник сообщил, что количество пострадавших увеличилось до двух.

«Огонь распространяется на рынке „Садовод“. Часть людей забралась на кровлю торговых павильонов. Горят товары в смежных трехуровневых контейнерах. Пожар тушат 100 сотрудников МЧС. Территорию оцепили, чтобы не дать работникам вернуться к торговым рядам спасать свои товары. 350 человек эвакуированы из пожара на рынке „Садовод“. МЧС сообщает, что тушение пожара осложняет высокая пожарная нагрузка, плотная застройка. Чтобы ликвидировать возгорание, специалисты разбирают конструкции рядом стоящих негорящих павильонов. Площадь пожара на рынке „Садовод“ увеличилась до 350 квадратных метров», — написал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Какие были новости про «Садовод» в последнее время

8 сентября стало известно, что женщина восемь месяцев получала пособия на ребенка по свидетельству о рождении, которое она купила на рынке «Садовод».

«30-летняя Алина Г. из Пензы в августе 2021 года купила на „Садоводе“ фиктивное свидетельство о рождении ребенка своей однофамилицы из Москвы. Алина смогла оформить на него детские пособия по уходу за ребенком через соцзащиту Пензенской области. За восемь месяцев она получила выплаты по поддельным документам на общую сумму больше 100 тысяч рублей. На странную ситуацию обратили внимание только в конце августа. В управлении соцзащиты проверили свидетельство о рождении на подлинность и обратились в полицию. Алину задержали, женщина с обвинениями не согласна и полностью отрицает свою вину. На рынке „Садовод“ вычисляют продавца фейковых документов», — писал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

9 августа три случая кори выявили у сотрудников «Садовода», заявили в Роспотребнадзоре. На рынке была организована вакцинация против кори, всего привили 680 работников. Ситуация находилась на контроле столичного Роспотребнадзора.

27 июля стало известно, что покупателя не пустили на рынок «Садовод» из-за авто с украинскими номерами.

«Мужчина приехал на рынок на МКАД, но попасть на „Садовод“ не удалось. Давида П. остановили на въезде на территории оптового комплекса. Причина — номера его автомобиля. Покупателю объяснили, что ему отказано в проезде, потому что на машине украинские номера. Они показались сотрудникам рынка подозрительными и опасными. Завязался конфликт, с рынка в итоге покупатель уехал, мужчине пришлось вызывать полицию из-за того, что он не попал на „Садовод“», — писал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

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