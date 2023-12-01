Третий за неделю завод загорелся в Челябинске Пожар произошел в одном из цехов Челябинского электровозоремонтного завода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ванна с лаком загорелась в одном из цехов Челябинского электровозоремонтного завода, сообщил Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей». По его информации, это уже третий случай пожара на заводах в Челябинске за последнюю неделю.

Пожар вспыхнул утром в здании на улице Косарева, 1. По данным экстренных служб, в одном из цехов загорелась ванна с лаком объемом два кубических метра. На рабочих местах в момент ЧП находились 30 сотрудников предприятия, их эвакуировали. Возгорание оперативно ликвидировали, обошлось без пострадавших. Причины пожара выясняются. Инцидент не повлиял на работу предприятия.

29 ноября случился пожар на Челябинском кузнечно-прессовом заводе. В одном из цехов произошло возгорание кровли. Спасатели оперативно прибыли на место и справились с огнем, никто не пострадал.

26 ноября пожар произошел на Челябинском тракторном заводе, на котором во времена Великой Отечественной войны производили танки КВ-1. В Сети распространилось видео с моментом взрыва на предприятии. В МЧС сообщали, что на заводе загорелся трансформатор. Сведений о пострадавших не поступало.

1 декабря пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве. Огонь распространился на торговые палатки на 20-й линии, писали СМИ. Спасатели прибыли на место и эвакуируют людей. По предварительной информации, один человек пострадал.