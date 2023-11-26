Опубликовано видео мощного взрыва на Челябинском тракторном заводе На Челябинском тракторном заводе прогремел взрыв

Фото: t.me/mchsinfo

На Челябинском тракторном заводе, где во времена Великой Отечественной войны производили танки КВ-1, произошел сильный взрыв. Очевидцы опубликовали в Сети видео с места происшествия. На кадрах видно, как в небо взметнулся огромный огненный гриб.

Источник рассказал RT, что на место ЧП уже выехали пожарные. Пресс-служба управления МЧС по Челябинской области сообщила ТАСС, что причиной взрыва стало возгорание трансформатора. Информации о пострадавших или жертвах не поступало.

Ранее в центре Иркутска загорелся дом с мезонином 1870-х годов постройки, сообщило региональное управление МЧС. Пожар на площади 180 квадратных метров удалось локализовать, пострадавших нет. Ведомство отметило, что тушение пожара осложнялось наличием большого количества электропроводов рядом со зданием. В результате ЧП старинное сгорело полностью.

До этого в Сети опубликовали видео сильного пожара на Мосфильмовской улице в Москве в районе дома 43/40. По информации столичного департамента транспорта, причиной возгорания стала неисправная проводка. В результате происшествия движение в этом районе было полностью перекрыто, пострадавших нет.