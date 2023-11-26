В Иркутске сгорел объект культурного наследия В центре Иркутска загорелся дом с мезонином XIX века

Фото: t.me/irk38mchs

В центре Иркутска загорелся дом с мезонином 1870-х годов постройки, сообщает региональное управление МЧС. Пожар на площади 180 квадратных метров удалось локализовать, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании в деревянном доме на улице Тимирязева поступило в 16:54. На момент прибытия огнеборцев горела кровля двухэтажного дома. Людей во время пожара внутри не было, — говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что тушение пожара осложнялось наличием большого количества электропроводов рядом со зданием. Причина возгорания выясняется. Как пишет Telegram-канал Babr Mash, спасти дом не удалось — он полностью сгорел.

Ранее на Новом Арбате в центре Москвы загорелся ресторан. В заведении произошло возгорание вытяжки. В том числе в ресторане вспыхнула система вентиляции и обшивка кухни. Площадь распространения огня составила 10 кв. м. После начала пожара из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Причина возгорания неизвестна. Пожарные оперативно справились с огнем, в результате происшествия никто не пострадал.

В ноябре пожар вспыхнул на парковке торгового центра «Авиапарк» в Москве. Огнем охватило два автомобиля. По данным СМИ, возгорание началось из-за неисправной проводки Jaguar X-type 2005 года выпуска. От влажности на контактах авто случилось короткое замыкание, после чего огонь перекинулся на соседнюю Кia. О пострадавших не сообщалось.