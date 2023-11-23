Ресторан загорелся на Новом Арбате

Фото: АГН «Москва»

На Новом Арбате в центре Москвы загорелся ресторан Steak It Easy, сообщает столичное управление МЧС России. По данным ведомства, сведения о возникновении огня в ресторане поступили в 15:51.

По предварительной информации, в заведении произошло возгорание вытяжки. В частности, в ресторане вспыхнули обшивка кухни и система вентиляции. Площадь распространения огня составила 10 квадратных метров. Самостоятельно из здания эвакуировались 15 человек. Никто не пострадал, добавили в ведомстве.

В октябре пожар произошел в мишленовском ресторане Twins Garden в центре Москвы. В элитном заведении вспыхнула вытяжка. Из ресторана в связи с происшествием были эвакуированы 15 человек, возгорание удалось быстро потушить. Данных о пострадавших не поступало.

До этого в московском ресторане Frank by Basta в Камергерском переулке от праздничного фонтана загорелся потолок. По данным Telegram-канал Mash, официанты заведения зажгли фонтаны в честь дня рождения одного из посетителей. Огонь от фейерверка перекинулся на новогоднее украшение на потолке ресторана, пламя потушили сотрудники заведения. Обошлось без пострадавших, счета покрыло заведение.