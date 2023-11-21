На парковке в московском ТЦ «Авиапарк» загорелись автомобили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожар вспыхнул на парковке торгового центра «Авиапарк» в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. По предварительной информации, очаг возгорания находится на минус первом этаже. Огнем охватило два автомобиля, говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видны языки пламени, поднимающиеся от пола до потолка. С этажа парковки при этом валит черный дым. Канал уточнил, что возгорание было локализовано на 10 квадратных метрах. Позднее Mash уточнил, что возгорание началось из-за неисправной проводки Jaguar X-type 2005 года выпуска. От влажности на контактах авто случилось короткое замыкание, после чего огонь перекинулся на соседнюю Кia.

В МЧС России по городу Москве NEWS.ru уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 18:44. На данный момент открытое горение удалось ликвидировать, о пострадавших не сообщалось, добавили в ведомстве.

В 18:44 поступило сообщение о возгорании по адресу: город Москва, Ходынский бульвар, дом 4. Два автомобиля загорелись на парковке на подземном этаже в здании торгового центра «Авиапарк». На место происшествия выехала бригада пожарных, которые приступили к локализации очага. На данный момент открытое горение удалось ликвидировать, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Боровой улице в центре Санкт-Петербурга сгорел легковой автомобиль. Пожар был ликвидирован за 15 минут. К тушению привлекли 10 человек личного состава и две единицы специальной техники.