Пожар на Мосфильмовской улице в Москве попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Мосфильмовской улице в Москве вспыхнул пожар в районе дома 43/40, загорелась проводка, сообщает столичный дептранс. В результате ЧП движение в этом районе полностью перекрыто, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. По состоянию на 09:48 мск движение транспорта осуществляется по дублеру, затруднений нет.

На Мосфильмовской улице (в районе д. 43/40) произошло возгорание электропроводки. На месте работают оперативные службы города, — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее на Новом Арбате в центре Москвы загорелся ресторан. В заведении произошло возгорание вытяжки. В том числе в ресторане вспыхнула система вентиляции и обшивка кухни. Площадь распространения огня составила 10 кв. м. После начала пожара из здания самостоятельно эвакуировались 15 человек. Причина возгорания неизвестна. Пожарные оперативно справились с огнем, в результате происшествия никто не пострадал.

В ноябре пожар вспыхнул на парковке торгового центра «Авиапарк» в Москве. Огнем охватило два автомобиля. По данным СМИ, возгорание началось из-за неисправной проводки Jaguar X-type 2005 года выпуска. От влажности на контактах авто случилось короткое замыкание, после чего огонь перекинулся на соседнюю Кia. О пострадавших не сообщалось.