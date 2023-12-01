Число пострадавших при пожаре на рынке «Садовод» в Москве возросло Число пострадавших при пожаре на рынке «Садовод» в Москве увеличилось до двух

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пострадавших в результате пожара на рынке «Садовод» в Москве увеличилось до двух человек, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По их информации, обоим пострадавшим оказана помощь.

Опубликовано видео МЧС с места. На нем видно дым, который валит из входа в здание 20-21 линии рынка.

Рынок «Садовод» расположен на 14-м километре МКАД. СМИ сообщали, что произошло возгорание торговых палаток на 20-й линии. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей из помещений. По словам очевидцев, пламя распространялось очень быстро, в здании находилось очень много людей.

1 декабря потушили пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону. Возгорание произошло вечером 30 ноября, загорелись павильоны на улице Миронова. Огонь распространился на площади 4000 квадратных метров.

Ранее в Челябинске произошел пожар в одном из цехов Челябинского электровозоремонтного завода. Загорелась ванна с лаком объемом два кубометра, причины ЧП выясняются. Всех рабочих эвакуировали, никто не пострадал. Это уже третий за неделю пожар за заводах города. Так, 26 ноября возгорание произошло на Челябинском тракторном заводе, а 29 ноября на Челябинском кузнечно-прессовом заводе загорелась кровля в одном из цехов.