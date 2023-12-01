В Ростове-на-Дону потушили пожар на вещевом рынке МЧС: пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали

Фото: t.me/mchs_rostov

Пожар в Ростове-на-Дону, где горел вещевой рынок на 4 тысячах квадратных метров, ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ. Спасатели начали борьбу с огнем вечером 30 ноября, когда загорелись павильоны на улице Миронова.

В Ростове-на-Дону огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на вещевом рынке, — подчеркивается в сообщении ведомства.

Крупный пожар на рынке ранее локализовали. Площадь возгорания первоначально составляла 1 тысячу «квадратов». Пожару присвоили третий ранг. В дальнейшем площадь распространения огня постепенно увеличивалась. Торговцы рынка осложняли работы МЧС, пытаясь спасти свои вещи из палаток. В этой связи не исключалось прибытие на рынок бойцов Росгвардии.

В Новой Москве огнеборцы полностью потушили пожар на складе игрушек. На месте работали 22 специалиста и восемь единиц техники. Двухэтажный склад вспыхнул в деревне Сосенки в Новой Москве. Здание горело на площади 100 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.