МЧС России показало кадры пожара на рынке «Садовод» в Москве

Фото: МЧС России

Пресс-служба МЧС России опубликовала кадры с места пожара, вспыхнувшего на рынке «Садовод». Он расположен на 14-м километре Московской кольцевой автодороги. На кадрах видно, как на месте происшествия работают пожарные. Кроме того, в кадр попал оперативный штаб, развернутый сотрудниками МЧС. Огнеборцы продолжают заниматься ликвидацией возгорания, по предварительным данным, горят торговые павильоны.

На видео заснята работа пожарных на девятом входе в здание вещевого рынка. На земле лежат развернутые пожарные шланги. Представители МЧС России пока не предоставили данных о пострадавших в результате происшествия, работы на месте пожара продолжаются.

О пожаре на вещевом рынке «Садовод» стало известно днем 1 декабря. По предварительным данным, возгорание возникло в районе торговых палаток, расположенных на 20-й линии. Сотрудники экстренных служб эвакуируют людей из здания, пожару присвоен второй ранг опасности. По словам очевидцев, находившихся на рынке в момент возгорания, огонь распространяется очень быстро.

Минувшим вечером пожарные Ростова-на-Дону тушили возгорание, возникшее на рынке «Темерник». По данным экстренных служб, площадь возгорания составила примерно тысячу квадратных метров. Пожару был присвоен третий ранг сложности.