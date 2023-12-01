В Петербурге сгорел пассажирский автобус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пассажирский автобус сгорел на Благодатной улице Санкт-Петербурга, сообщает «Фонтанка». Как отмечается, Пожар возник вскоре после того, как автомобиль выехал из автопарка. Поэтому пассажиров в салоне не было. Пострадавших нет.

Как рассказали в пресс-службе перевозчика, причиной могло стать короткое замыкание в отсеке за водителем, где находится электрика и коммутационное оборудование. После случившегося водитель вызвал спасателей. Несмотря на это автобус выгорел полностью.

Накануне также в Санкт-Петербурге произошло лобовое столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Виновником ДТП, предположительно, стал водитель легковушки, который выехал на встречную полосу.