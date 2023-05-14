Человек упал на пути на салатовой ветке столичного метро В столичном метро нет движения от «Люблино» до «Зябликово» из-за человека на путях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажир упал на пути на южном участке Люблинско-Дмитровской линии столичного метро, сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы. В связи с этим было временно приостановлено движение поездов от станции «Люблино» до станции «Зябликово». В 10:48 в ведомстве заявили, что движение на ветке восстановлено, оно постепенно вводится в график.

На южном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. <...> Нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Зябликово». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении.

Ранее на станции метро «Белорусская» в Москве нетрезвый мужчина упал на пути и чудом выжил. На помощь ему пришел другой пассажир, который прыгнул на рельсы следом за ним и стал сигнализировать приближающемуся поезду, чтобы тот остановился. Пострадавшего госпитализировали.

В апреле в Санкт-Петербурге на станции метро «Гражданский проспект» пассажир упал на рельсы. 50-летнему мужчине отрезало часть руки, он также получил закрытую черепно-мозговую травму. Сообщалось, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.