Человек погиб при взрыве газовой трубы в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Человек погиб при взрыве газовой трубы во время ремонта в котловане на Песчаной улице в Москве, передает Telegram-канал «112». В результате подрыва началось факельное горение газа. В Telegram-канале АО «Мосгаз» подтвердили факт возгорания.

При проведении работ по обрезке газопровода на Ленинградском проспекте в районе дома № 69, строение 2, произошло возгорание деревянных конструкций, которые ограждали строительные работы, — говорится в сообщении «Мосгаза».

Telegram-канал Mash отмечает, что рабочим до сих пор не удается перекрыть газ и на месте возгорания полыхает двухметровое пламя. Пожару присвоен первый ранг сложности. На месте ЧП работают экстренные службы.

Ранее в Санкт-Петербурге в пятиэтажном здании на Омской улице местный 39-летний житель лишился нескольких пальцев после того, как поджег предмет, похожий на дымовую шашку. Мужчина нашел предмет во дворе и забрал с собой в дом. Взрыв произошел на лестничной клетке.