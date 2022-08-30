Центр «Э» начал вычислять администраторов «Википедии»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский главк МВД с подачи депутата Госдумы Андрея Альшевского начал проверки для установления личностей, которые администрируют русскоязычную «Википедию». Занялось этим подразделение по противодействию экстремизму, написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Русофобскими материалами заполнена Wikipedia. Противостоим, — написал депутат.

Единоросс уверен, что через энциклопедию на страну совершается спланированная информационная атака коллективного Запада.

Роскомнадзор ранее объявил о «мерах понуждения» в отношении «Википедии» из-за неудаления материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе спецоперации на Украине. Теперь российские поисковые системы будут обязаны информировать в поисковой выдаче о том, что онлайн-энциклопедия нарушает российское законодательство.

В апреле исполнительный директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Станислав Козловский объяснил, что «Википедия» следует принципу нейтралитета, а ее авторы дают разные точки зрения на события. По поводу вероятной блокировки «Википедии» в РФ Козловский ответил, что в стране и так уже заблокированы некоторые соцсети.