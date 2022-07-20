Российские поисковики пометят «Википедию» за фейки о спецоперации Роскомнадзор объявил о мерах понуждения против «Википедии»

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Роскомнадзор объявил о «мерах понуждения» в отношении «Википедии» из-за неудаления материалов, признанных запрещенными, в том числе фейков о ходе спецоперации на Украине. Как сообщается на сайте ведомства, теперь российские поисковые системы будут обязаны информировать в поисковой выдаче о том, что онлайн-энциклопедия нарушает российское законодательство.

Принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства, — сказано в сообщении.

Ранее член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор с просьбой проверить сервис «Википедия». По мнению Мизулиной, онлайн-энциклопедия распространяет «циничные фейки о спецоперации на Украине».

В конце марта Роскомнадзор заявил, что намерен составить протокол в отношении онлайн-энциклопедии из-за статьи с «недостоверными данными о спецоперации России на Украине». Платформе грозит ответственность по статье 13.41 КоАП РФ «Отказ удалить информацию в случае, если это предусмотрено законодательством РФ» и штраф в размере до четырёх миллионов рублей.