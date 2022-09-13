Бывший зампредседателя правительства Пензенской области пропал в Москве Бывший зампредседателя правительства Пензенской области Василий Трохин пропал в Москве

Фото: penza.er.ru

Василий Трохин

Бывший заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин пропал в Москве, сообщает Telegram-канал «112». 12 сентября 57-летний председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области» приехал из Пензы в Москву по рабочим делам, а после перестал выходить на связь.

Мужчина одет в темно-синюю куртку, тёмный костюм, белую рубашку, галстук и туфли. При себе был портфель, — отмечается в сообщении.

Волонтёры движения «Лиза Алерт» обследовали Казанский вокзал, откуда чиновник должен был возвращаться домой. Между тем в правительстве Пензенской области оказались не в курсе пропажи Трохина.

Не в курсе, если честно, про Трохина, не знаю ничего, — заявили NEWS.ru в пресс-службе правительства Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в Приморье погиб управляющий директор по авиационной отрасли Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Иван Печорин. 10 сентября он упал в воду с борта катера недалеко от мыса Игнатьева в акватории Русского острова и утонул. Печорин занимался развитием авиадоступности Дальнего Востока, включая поддержку пассажирских перевозок, модернизацию аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных площадок. Кроме того, он развивал Единую дальневосточную авиакомпанию, созданную в 2021 году.