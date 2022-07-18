Бывшего топ-менеджера ЦБ обвинили в вымогательствах и похищении людей

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В международный розыск объявлен Дмитрий Рубинов — бывший топ-менеджер Центробанка, а затем бенефициар ряда разорившихся коммерческих банков, из которых были выведены десятки миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». Его обвиняют в организации похищения людей и вымогательстве.

До 2011 года Дмитрий Рубинов работал заместителем начальника департамента банковского регулирования и надзора в Центробанке. Также ему приписывали владение банком «Стратегия», ПИР Банком, Темпбанком, Инкаробанком, УМ-банком, банком «Таатта», банком НКБ, а также Центральным страховым обществом. Все эти банки лишились лицензии, а незадолго до этого из них были выведены миллиарды рублей. В 2016 году Рубинов уехал в Израиль, гражданином которого он также является, и стал недоступен для следствия.

Между тем Следственный комитет также подозревает Рубинова в организации вымогательства и похищении трех человек, одним из которых оказался двухлетний ребенок. В ходе расследования выяснилось, что эти преступления напрямую связаны с попыткой Рубинова завладеть частью активов, выведенных из банка «Таатта» через московское ООО «Реактив», глава которого продал доли в уставном капитале компании некоему Максиму Пивоварову.

Чтобы убедить того вернуть актив, Дмитрий Рубинов в 2020 году организовал преступную группу, члены которой, представившись полицейскими, потребовали от Пивоварова переписать на указанного ими человека капитал «Реактива» под угрозой возбуждения уголовного дела. Они также попытались взять в заложники жену и двухгодовалую дочь Пивоварова, но были задержаны. Как рассказала привлеченная для возврата активов адвокат Ирина Шоч, именно Дмитрий Рубинов, с которым она вела переговоры в Турции, предлагал ей за взятку «бросить это дело». После отказа ей стали угрожать, что послужило поводом для госзащиты. Теперь Рубинов заочно обвинен в похищении и вымогательстве и объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что причиной отзыва лицензии у ПИР Банка стало то, что его бизнес был ориентирован на теневую экономику. Как сообщали в Центробанке, деятельность финансовой организации на протяжении длительного времени находилась в поле зрения ЦБ в связи с проведением сомнительных транзитных операций.