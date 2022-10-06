Baza: в Москве похитили топ-менеджера авиакорпорации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Зеленограде похитили замначальника отделения «Объединенной авиастроительной корпорации» Веру Майорову, пишет Telegram-канал Baza. Последний раз женщина выходила на связь в день своего рождения — 23 сентября, где и кто удерживает ее, пока неизвестно. О похищении сообщил сын топ-менеджера, которому позвонил неизвестный мужчина.

Он сообщил, что Майорова заняла деньги у уважаемых людей и не отдала их, за что и была похищена. Больше преступники не звонили и требований пока не объявляли, — сказано в сообщении.

Ранее на востоке Москвы толпа мужчин похитила женщину во время прогулки. Пострадавшая вышла с подругой на детскую площадку, где к ним подошли незнакомцы. Они затолкали ее в машину, отобрав сумку с ключами от квартиры, банковскими картами, документами и двумя телефонами, и отвезли в лес в Балашихе, где заставили женщину раздеться, избили ее и вынудили сообщить пароли от банковских приложений. После этого жертву изнасиловали и сняли все на телефон, а затем бросили в лесу.

Добравшись до дома, женщина обнаружила пропажу 252 тысяч рублей. Позже выяснилось, что один из похитителей является братом подруги, с которой жертва и вышла на прогулку.