В Москве толпа мужчин похитила женщину во время прогулки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы толпа из более десяти мужчин похитила женщину во время прогулки, передает «РЕН ТВ». Пострадавшая вышла с подругой на детскую площадку, где к ним подошли преступники. Они затолкали ее в машину, отобрав перед этим сумку с ключами от квартиры, банковскими картами, документами и двумя телефонами.

Машина остановилась в лесу в Балашихе. Там незнакомцы заставили женщину раздеться, избили ее и заставили сообщить пароли от банковских приложений. После этого жертву изнасиловали и сняли все на телефон.

Преступники также узнали, что в квартире москвички лежит наличность. Часть компании уехала туда, а другие остались охранять жертву. Когда деньги были найдены, злоумышленники бросили ее в лесу. Добравшись до дома, женщина обнаружила пропажу 252 тысяч рублей.

Позже выяснилось, что один из похитителей является братом подруги жертвы с которой она гуляла. По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 44-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании двух девочек-подростков. По предварительным данным, над школьницами 14–15 лет надругался дядя одной из пострадавших. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.