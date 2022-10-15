Baza: посещаемость стрип-клубов Москвы сократилась на фоне мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что посещаемость московских стрип-клубов резко сократилась на фоне начала частичной мобилизации. По данным канала, мужчины стали реже смотреть на танцовщиц, из-за чего в подобных заведениях упала выручка.

По словам одного из владельцев крупных стрип-клубов Москвы, с конца сентября посещаемость упала примерно на 60%. Он уточнил, что частыми посетителями заведения были чиновники и обеспеченные любители стриптиза, которые «ломанулись жить за границу» после начала частичной мобилизации. Сотрудники силовых структур также стали реже заходить в увеселительные заведения, признался хозяин клуба.

Вдобавок к этому собеседник издания отметил, что к нему стали чаще устраиваться на работу женщины старшего возраста. Он пояснил, что это связано с призывом супругов возрастных танцовщиц.

Правозащитники и случайные очевидцы 14 октября стали свидетелями того, как москвичам вручают повестки в военкоматы в транспорте, отелях и просто на улице. Мужчин призывного возраста задерживают, везут в военкомат и выдают повестки. Подобные свидетельства удалось получить и NEWS.ru. Ситуация, в частности, возмутила главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса. Он назвал происходящее явным нарушением законодательства.

14 октября президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Астане заявил, что частичная мобилизация завершится в течение двух недель. Глава государства сообщил, что на текущий момент уже призваны 220 тысяч человек.