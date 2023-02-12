Башня загорелась в «Москва-Сити» Появилось видео пожара в строящейся башне «Москва-Сити»

Фото: vk.com/mosmchs

Пожар на территории комплекса «Москва-Сити»

На территории делового комплекса «Москва-Сити» произошел пожар, загорелась одна из строящихся башен. В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили NEWS.ru, что на четвертом этаже строящегося здания загорелись строительные материалы, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.

В 17:37 <...> поступило сообщение о пожаре по адресу: Пресненская набережная, дом 4 (рядом). На четвертом этаже строящего здания происходит загорание строительных материалов на общей площади около 50 кв. м. Информации о пострадавших не поступало, — сообщили в ГУ МЧС по Москве.

Задымление сняли на видео очевидцы. На кадрах показана одна из строящихся высоток, из которой валит густой серый дым.

На прошлой неделе с башни «Федерация» в «Москва-Сити» сорвался рабочий. Сообщалось, что мужчина работал электриком, во время ремонта оборудования ему стало плохо, после чего он упал с высоты. Ранения оказались смертельными.