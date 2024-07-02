Башенный кран загорелся от жары на севере Москвы и попал на видео Пожар охватил башенный кран на севере Москвы из-за замыкания электрооборудования

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Башенный кран загорелся на севере Москвы, сообщает РЕН ТВ. Телеканал опубликовал кадры, на которых видно, что строительная техника загорелась на уровне 25-го этажа. Как уточняет Telegram-канал SHOT, искры падают прямо на стоящую рядом дизельную станцию, есть угроза воспламенения топлива и перекидывания огня на близлежащее здание.

Как пишет РЕН ТВ, специалисты на земле охлаждают дизельную электростанцию от падающих искр. По данным SHOT, в момент возникновения пожара крановщика не было в кабине. Сотрудники МЧС занимаются тушением пожара, на место ЧП вызвали дополнительные силы. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным экстренных служб, инцидент произошел на Выборгской улице. Вероятной причиной воспламенения стала жара — кран мог загореться из-за замыкания электрооборудования, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации объявлен на всей территории Якутии в лесах регионального характера на фоне бушующих пожаров. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Чрезвычайное положение действует на территории Томпонского и Олекминского районов. Также особый противопожарный режим введен в 17 других районах республики и в городском округе Якутск. На территории региона с 6 мая действует пожароопасный сезон.