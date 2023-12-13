Бабушкам пришлось прыгать в сугробы из-за сломанного поезда в Мытищах «Известия»: пассажирам пришлось прыгать в снег из-за сломанного поезда в Мытищах

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Пассажирам электрички Сергиев Посад — Москва пришлось прыгать из вагонов в снег, сообщают «Известия». На опубликованных газетой кадрах видно, что спасаться таким образом пришлось всем: и пожилым женщинам, и крепким мужчинам. В этот момент людям помогали сотрудники МЧС России.

По предварительным данным, на МЖД произошла техническая неисправность, повлекшая остановку двух пассажирских поездов, — уточнила газета.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» до этого сообщал, что пассажиры шли по рельсам пешком до ближайшей железнодорожной станции. По данным канала, причиной случившегося стала поломка поезда впереди, из-за чего электричка не смогла проехать дальше.

Ранее электропоезд протаранил грузовой автомобиль в Балахнинском районе Нижегородской области. По информации прокуратуры, инцидент произошел на перегоне станций Заволжье — Правдинск вблизи деревни Трестьяны на регулируемом переезде. Причиной ДТП стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. На опубликованных кадрах заметно, что кабину грузового автомобиля смяло, а вагон сошел с рельсов.