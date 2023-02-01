Американка выгуляла теленка на Красной площади и попала в полицию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданку США Алисию Дэй задержали за выгул теленка на Красной площади в Москве, сообщил Telegram-канал «112». Женщину доставили в отдел, где она провела ночь.

34-летняя американка рассказала, что купила теленка через «Авито». По ее словам, животное доставили в Реутов, где женщина проживает, после чего Дэй решила показать новому питомцу Красную площадь.

В отношении девушки составили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Ей грозит административный арест, штраф или обязательные работы.

В 2019 году об акции Дэй писала газета Daily Mail. Тогда женщина спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона, после чего привезла ее жить домой в маленькую квартиру в столице Великобритании.

Ранее в Великобритании воры похитили с фермы одноглазую овцу со свернутой челюстью. Животное по кличке Скуззи с врожденными дефектами черепа называют «самой уродливой овцой Британии». В последний раз пропавшую видели 6 января, когда она играла на поле недалеко от своего дома в Нортумберленде. Мотивы воров неизвестны.