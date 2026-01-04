36 беспилотников перехвачены на подлете к Москве Собянин: силы ПВО отразили атаку еще четырех БПЛА

Силы ПВО отразили атаку еще четырех украинских беспилотников, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Таким образом их общее количество за последние несколько часов достигло 36.

Отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в новой публикации мэра.

Тем временем глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что ВСУ наращивают атаки на регион. По его словам, 4 января зафиксирован прилет около 60 БПЛА, большая их часть сбита. Губернатор обратился к местным жителям и призвал их соблюдать правила безопасности. Он также попросил быть внимательнее к оповещениям от МЧС об опасности БПЛА.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, в свою очередь, заявил о гибеле мужчины. FPV-дрон атаковал деревню Новая Николаевка Рыльского района.

Ранее Хинштейн рассказал, что под отключение электроэнергии попали 115 населенных пунктов. ВСУ атаковали энергетический объект в поселке Хомутовка. Речь идет об 11 тыс. потребителей. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.