20 июля в Москве проверят готовность систем оповещения о ЧС

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Системы экстренного оповещения

В Москве 20 июля пройдет ежегодная плановая проверка готовности систем оповещения населения, сообщается на сайте мэра столицы. С 10:40 до 12:00 во всех районах города прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!». Звуковые сигналы продлятся не более одной минуты.

Кроме того, информация поступит в эфир теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!», которое озвучит диктор. В прошлый раз проверка готовности проводилась в столице в октябре прошлого года в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

Тренировка необходима для отработки своевременного информирования жителей и действий экстренных и оперативных служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе природного и техногенного характера, — сказано в сообщении.

Ранее блогер и телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео о том, как в ночь на 14 июля в Москве проверяли экстренную систему оповещения по телевидению. По ее словам, заставка о проверке была на всех каналах. В МЧС ответили на сообщение, подчеркнув, что такие действия находятся в полномочии органов государственной власти субъектов России.