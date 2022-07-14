МЧС разъяснило проверку экстренной системы оповещения по телевидению В МЧС ответили на сообщение Ксении Собчак о проверке экстренной системы оповещения

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В МЧС ответили на сообщение Ксении Собчак о проверке экстренной системы оповещения по телевидению в ночь на 14 июля, сообщает РБК. В ведомстве подчеркнули, что такие действия находятся в полномочии органов государственной власти субъектов России.

Ранее Собчак опубликовало видео, как в 3:30 утра в Москве проверяли экстренную систему оповещения по телевидению. По ее словам, заставка была на всех каналах.

В соответствии с федеральным законом создание и поддержание в постоянной готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения, в том числе обеспечение своевременного оповещения населения является полномочием органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, — говорится в ответе МЧС.

Ранее сообщалось, что МЧС планирует запросить у правительства 15 млрд рублей на внедрение проекта «Безопасный город» в областях, приграничных с Украиной. Речь идёт о Краснодарском крае, Крыме, Севастополе, Воронежской и Белгородской областях