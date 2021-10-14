Я бы так не шутил: Гаджиев о словах Нурмагомедова про медаль от Бастрыкина

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на шутку бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова в адрес Конора Макгрогора. Гаджиев отметил, что необходимо понять, кому конкретно была адресована шутка. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ранее Нурмагомедов опубликовал в Instagram фотографию ирландского бойца и подписал её следующим образом: «Где моя медаль от Бастрыкина? Меня тоже толпой избили дагестанцы».

Гаджиев считает, что это просто юмор, что Хабиб в первую очередь хотел подколоть Конора, так как между бойцами часто случаются словесные перепалки в социальных сетях.

Если Хабиб таким образом выражает своё мнение к тому, что пострадавшему выплатили премию и наградили медалью, то что тут говорить. Я считаю, он имеет право пошутить и на эту тему. У людей всё-таки не совсем однозначная реакция, на мой взгляд. Как шутить — дело Хабиба. Кому была направлена шутка, Макгрегору или властям, — это уже вопрос опять же к Хабибу. Шутил бы я так? Нет, — сказал Гаджиев.

Также президент AMC Fight Nights отметил, что, возможно, Хабиб не согласен с позицией властей на тему того, что необходимо было награждать пострадавшего.

А я и не считаю, что с ними все должны соглашаться. Повторюсь: награждать людей за то, что любой мужчина должен делать на их месте, — это абсурд, — отметил он.

Поводом для юмора стал недавний инцидент с 25-летним Романом Ковалёвым, который, заступившись за девушку в метро, был жестоко избит тремя дагестанцами, после чего молодой человек попал в реанимацию в тяжёлом состоянии. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин лично вручил пострадавшему ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

Ранее первый обладатель пояса UFC в истории России Олег Тактаров прокомментировал шутку Нурмагодмедова и нецензурно послал его.