Вынесен приговор побившему омоновцев белорусскому бойцу ММА

Белорусский боец ММА Алексей Кудин получил 2,5 года тюрьмы за столкновения с ОМОНом 9 августа 2020 года. Об этом сообщает Sport24.

Кудин признан виновным по ч. 2 ст. 363 УК РБ (сопротивление сотруднику милиции или другому лицу, охраняющему общественный порядок, связанное с применением насилия или угрозой его применения).

Во вторник сообщалось, что прокурор просил для Кудина лишение свободы сроком на в 3,5 года.

О задержании Кудина в столице России стало известно 21 января 2021 года. 36-летний боец приехал в Москву, чтобы помочь Александру Волкову подготовиться к бою с Алистаром Оверимом, который был запланирован на 6 февраля в Лас-Вегасе. 21 июля заслуженного мастера спорта Белоруссии вывезли в Минск.

12 августа 2020 года Кудин был задержан в ходе акции протеста в его родном городе Молодечно. Сообщалось, что в него стреляли резиновыми пулями и добивали впятером. В ноябре он покинул Белоруссию в багажнике машине, чтобы спастись от уголовного преследования.