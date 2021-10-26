Волков: Фёдор сделал намного больше, чем любой тяжеловес UFC

В субботу, 30 октября, в Абу-Даби на турнире UFC 267 российский тяжеловес Александр Волков попытается реабилитироваться за недавнее поражение от француза Сирила Гана в поединке с поляком Марчином Тыбурой. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он прокомментировал итоги боя Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона, сравнил уровень Bellator и UFC и рассказал о своих ошибках в бою с французом и как намерен решить вопрос с обязательной вакцинацией для прилёта в США.

«Не сомневался, что Емельяненко выиграет, но ждал более тяжёлого поединка»

— Как оцените свою готовность к предстоящему бою?



— Подготовка прошла отлично, настрой хороший и предчувствия тоже. Думаю, всё будет здорово.

— Вы вместе с Марчином Тыбурой были в прошлом чемпионами М-1. В то время следили за этим соперником? Могли с ним встретиться?



— Когда Марчин был чемпионом, я ещё не дрался в М-1, а дрался в Bellator. Потом, когда он ушёл в UFC, я начал драться в М-1, поэтому там с ним не пересеклись. Но, конечно, я слежу за смешанными единоборствами и видел этого бойца. Он хороший борец, в М-1 выигрывал у сильных оппонентов, потому отношусь и к нему, и к его навыкам с должным уважением и понимаю, что сейчас он стал сильнее.

— Насколько его ударная техника является слабой стороной в сравнении с борьбой и грепплингом?



— Если человек дерётся в UFC на околотоповом уровне, его навыки везде хороши. В последнее время он и в стойке выглядит хорошо. Заметно, что стал больше внимания уделять этому компоненту. Он пытается начинать работу в стойке, и думаю, что там так же опасен, как и внизу. Конечно, навыки грепплинга у него выше, чем навыки в стойке, но тем не менее нельзя говорить, что он совсем не может ударить или ничего не делает в стойке. Там он тоже опасный соперник.

— По прошествии нескольких месяцев после боя с Сирилом Ганом сколько раз пересматривали этот поединок? К каким выводам пришли?



— Я посмотрел его несколько раз после боя. Немножко не хватило правильного восприятия того, что происходило в бою. Мне казалось, что у меня получается работать так, как нужно, и выигрывать с минимальным преимуществом. Но, к сожалению, картинка была другая. Поэтому я не говорю, что я выиграл этот бой, но в бою казалось чуть по-другому. Если бы я это понимал и сумел переключиться, то, возможно, показал что-то лучше. Поединок всё равно получился достаточно близким и по количеству нанесённых ударов, и по качеству. Поэтому считаю, что через какое-то время мы с ним могли бы встретиться снова.

Александр Волков vk.com/alexander_volkov_club

— Это было чисто ваше восприятие или тренера Тараса Кияшко, который после боя сказал, что считает, что вы выиграли?



— Думаю, что это было скорее моё восприятие.

— Вы видели недавний бой Фёдора Емельяненко в Москве? Какое он оставил впечатление?



— Отличный бой. Конечно, смотрел, порадовался за Фёдора и его хорошее выступление против неплохого соперника. Он всё сделал чётко и по плану. Ничего другого сказать не могу.

— Для вас это не стало сюрпризом, так как многие специалисты и действующие бойцы не считали Фёдора фаворитом в этом поединке?



— Я таких мнений не слышал. Думаю, что он выступил в максимально хорошей форме, которую от него ожидали, и удивил всех. Я не сомневался, что он в принципе выиграет, но думал, что поединок окажется немного тяжелее, но в целом то, что он показал, меня ещё больше порадовало. Он очень хорошо разобрал оппонента, знал, что он будет делать, спровоцировал его на атаку и подловил встречной комбинацией ударов, поэтому поединок получился отличным и очень грамотным. Бойцы с таким уровнем и опытом именно так и должны проводить поединки. Поэтому очень за него рад.

— Стоит ли Фёдору продолжать карьеру или лучше было уйти на такой яркой победной ноте?



— Если он хочет, то почему бы и нет. Я не могу говорить за него, потому что он лучше знает своё внутреннее состояние и желание. Если он хочет драться, то никто другой не может ему говорить, что этого делать не стоит. Конечно, если у него есть желание и это доставляет ему некоторое ощущение счастья — побеждать таких сильных оппонентов, — то почему нет. Мне кажется, что ещё выступать ему можно.

«После боя с Ганом процесс подготовки в корне не менял»

— Вы выступали и в Bellator, и в UFC. Можете сравнить тяжёлые дивизионы двух этих лиг? Они сопоставимы или Bellator всё-таки вторая лига?



— Моё мнение, что UFC по уровню бойцов намного выше, чем все остальные лиги. Конечно, есть многие бойцы Bellator, которые могли бы конкурировать с UFC на самом высоком уровне, но если брать в целом массу бойцов, то в UFC тяжёлый и все остальные дивизионы намного конкурентнее. В Bellator есть сильные и яркие бойцы, но в UFC любой боец из топ-15 очень силён и может составить конкуренцию кому угодно. Там нет явных андердогов и фаворитов. В этом плане сам по себе дивизион в целом один из самых сильных.

— Даниэль Кормье сказал, что Фёдор не потянул бы топов UFC, если бы пришёл туда в 2009–2012 годы, и в лучшем случае стал бы там середняком. Вы согласны с таким спорным утверждением?



— Я не люблю разговоры в сослагательном наклонении — что было бы, если бы... Возможно, он пришёл бы туда с другой мотивацией, по-другому подготовился, нежели во время своей полосы неудач. Нужно рассматривать непосредственно сам момент и сами бои. В моменты, когда он побеждал, он был одним из сильнейших, а когда проигрывал, оппоненты были лучше, но это ни в коем случае не говорит негативно обо всех его достижениях. Сейчас фанаты готовы назвать проигравшего последний поединок бойца слабым, а выигравшего — сильным, не рассматривая всю предыдущую карьеру. Все те бои, которые провёл Фёдор, работа, которую он проделал, говорит о многом, а неудачные дни бывают у всех. Знаю, что Фёдор сделал намного больше, чем любой из бойцов UFC в тяжёлом весе, пусть это было и в других организациях. У него очень достойная и яркая карьера.

— Вы какой из своих поединков в UFC считаете лучшим, а какой худшим?



— Я так поединки не оцениваю, не делю их на лучшие и худшие и люблю даже те бои, которые проиграл, потому что на них я учусь, в том числе последний поединок с Ганом считаю хорошим опытом для меня. Пережив его, я стану в будущем более сильным бойцом. Оценивать бои должны скорее фанаты, чем сами бойцы, а мне все нравятся.



— Как вы изменили процесс подготовки к бою с Ганом? К нему вы готовились в Москве с сильными тяжеловесами из России и постсоветского пространства?



— В этом плане ничего не поменялось. Я тоже готовился в Москве с хорошими тяжеловесами и сильными спарринг-партнёрами. В корне менять ничего не стал. Работа претерпела незначительные изменения. Понятно, что к Гану я больше уделял внимания ударной технике, а новый оппонент больше борется и ведёт другую работу. Поэтому акцент мы сместили на борьбу, а в остальном поменялись лишь нюансы.

— В Абу-Даби сейчас 12 российских бойцов. Вам легче готовиться к турниру вместе с соотечественниками?



— Это не имеет особого значения, потому что в основном я провожу время со своей командой, а с другими бойцами и их командами мы особо не пересекаемся, поэтому для меня нет большого значения в этом плане.

— Вы в курсе, что американцы не пустят на рейс в их страну лиц, не привитых вакциной, одобренной ВОЗ, а в России таких нет. Как собираетесь решать эту проблему, чтобы можно было добраться до США?



— Пока не думал, потому что в ближайшие несколько месяцев у меня не будет вопроса в Америке, но если он возникнет, то его можно решить. У нас есть ребята, которые выступают в декабре на чемпионате мира по грепплингу, и есть вариант получить нужную вакцину в другой стране. Просто нужно будет выехать и вакцинироваться и спокойно лететь в США.