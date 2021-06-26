Охота на Волкова: Драго снова упустил шанс на титульный бой

В главном бою очередного турнира UFC в Лас-Вегасе лучший российский тяжеловес Александр Волков впервые в своей карьере оказался беспомощен в стойке против соперника. Француз Сириль Ган был быстрее, техничнее и напористее на протяжении всех пяти раундов и в очередной раз лишил Драго шанса сразиться за титул. Другой россиянин Тимур Валиев одержал волевую победу в поединке с опасным бразильцем Раони Барселосом.

План Волкова не сработал, а другого не оказалось

Единственный раунд, который Александр может занести себе в актив — это первый. Он активно наносил удары ногами и превзошёл француза в их количестве, в то время как Ган был ещё слишком осторожен и подбирал к сопернику ключи. Но уже во второй пятиминутке всё изменилось. Француз резко ускорился, стал хорошо сокращать дистанцию, прошивать защиту Волкова джебом и перебивать на руках. Его техника муайтай оказалась эффективнее каратэ россиянина, но главное, что ни угол Александра, ни он сам не подготовили на поединок альтернативного сценария.

Набор мышечной массы впервые в карьере сыграл против Волкова. Он смотрелся тяжелее своего соперника на ногах, часто застаивался, а потому проигрывал большинство разменов. В этой ситуации можно было попытаться изменить ход боя за счёт переводов в партер, тем более Гану не удавалось побороть своего оппонента, но Александр об этом даже не помышлял и сам просил перед боем соперника не идти в борьбу, а показать яркое шоу в стойке. По итогу Волков получил что хотел, вот только Ган не умеет биться ярко и не обладает мощным разовым ударом, а потому в течении пяти раундов он россиянина просто переигрывал.

Самый техничный ударник в тяжёлом весе

Ган за максимально возможный срок — всего девять профессиональных боёв — стал претендентом на титул чемпиона UFC и, скорее всего, встретится с победителем противостояния между Франсисом Нганну и Дерриком Льюисом. В отличие от этих ярких нокаутёров, Ган — типичный представитель игрового стиля и, пожалуй, самый техничный на сегодня ударник в тяжёлом весе. Этот титул он забрал у Жуниора дос Сантоса, которого нокаутировал локтем в их очном противостоянии. В этом плане будет интересно его возможное соперничество с Нганну: сможет ли француз камерунского происхождения попасть по своему соотечественнику и нокаутировать его? Ведь в противном случае Ган заберёт пояс по очкам.

Сен-Прё в тяжах не прёт

Гаитянин Овинс Сен-Прё первоначально должен был драться с россиянином Максимом Гришиным в своём родном полутяжёлом весе, но после того, как тот не смог вылететь в Америку из-за визовых проблем, он принял на коротком уведомлении бой в тяжах против канадца Таннера Бозера. Это была третья попытка Сен-Прё подраться в тяжёлом весе, но всё завершилось такой же неудачей, как и две предыдущих. В стойке гаитянин постоянно получал от канадца, но во втором раунде, казалось, изменил ход боя за счёт перевода в партер. Удержать оппонента на земле он не сумел, а вернувшись в стойку, Бозер тут же сокрушил его мощной серией.

Валиев пережил два нокдауна, но победил

Встреча с опасным бразильским нокаутёром Раони Барселосом едва не оказалась роковой для россиянина Тимура Валиева, который неплохо справлялся с ним на дистанции, но пропустив в конце второго раунда жёсткий удар на сближении, тут же оказался на пятой точке. Оправившись от первого нокдауна, он снова попал под пушку оппонента и лишь чудом сумел спастись на настиле, связав бразильца и просто долежав под ним до гонга на перерыв. В третьем раунде Валиев удивительным образом восстановился и переиграл соперника, вырвав таким образом непростую победу.

Это был третий бой Валиева в UFC, но лишь первый в его родной легчайшей весовой категории, где он явно чувствует себя более комфортно, не уступая соперникам в габаритах. Победа над шедшим на победной серии из девяти поединков Барселосом делает Тимура перспективным бойцом и позволяет рассчитывать на встречу с высококлассным соперником. Сам он попросил руководство UFC дать ему противника из топ-10 или топ-15.

Рахмонов продолжает побеждать досрочно

Экс-чемпион М-1 Challenge и самый перспективный боец Казахстана Шавкат Рахмонов выиграл свой второй бой в UFC, задушив из-за спины опытного бразильца Мишела Празереса, имевшего в своё время серию из восьми побед в UFC. Рахмонов не просто одержал 14-ю победу в 14 поединках, а все их выиграл досрочно и в очень яркой манере, что даёт ему преимущество в продвижении, в отличие от многих перспективных россиян, которые хоть и идут на победной серии, но не радуют досрочными завершениями поединков. Уже на следующий год 25-летний боец может войти в элиту полусреднего веса.