Фёдор Емельяненко сделал заявление по поводу дальнейшей карьеры

Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко, 23 октября победивший в Москве Тимоти Джонсона, сделал заявление по поводу возможного продолжения карьеры. Его слова приводит Fighttime.

У нас по контракту ещё один бой. Будем об этом со Скоттом Кокером (главой Bellator. — NEWS.ru) разговаривать. Мне дома, конечно, сложнее выступать, потому что слишком много внимания, но я хотел бы, чтобы российская публика ещё раз увидела мой бой, — сказал Емельяненко.

На турнире Bellator 269 Емельяненко нокаутировал Джонсона на второй минуте первого раунда. Бой завершился после комбинации Фёдора из двух ударов в голову.

Для 45-летнего россиянина эта победа стала 40-й в 47 боях. Ещё шесть поединков он проиграл, один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Емельяненко прокомментировал собственную победу над Джонсоном.