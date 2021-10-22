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Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в Москве

23:54, 23 октября 2021
Фёдор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в Москве Федор Емельяненко Фото: Amy Sanderson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Российский боец смешанного стиля Фёдор Емельяненко нокаутировал американца Тимоти Джонсона на турнире Bellator 269 в Москве.

Бой завершился на второй минуте первого раунда после комбинации из двух ударов в исполнении 45-летнего россиянина. В общей сложности поединок продлился 106 секунд. 

На взвешивании, которое прошло 22 октября, Емельяненко оказался легче американца на 13 кг: 106 против 119. 

В активе Фёдора Емельяненко 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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