Фёдор Емельяненко оказался легче Джонсона на 13 кг перед их боем

Российский боец Фёдор Емельяненко оказался легче американца Тимоти Джонсона почти на 13 кг перед их поединком. Эту информацию передаёт ТАСС.
Джонсон
В активе Фёдора Емельяненко 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.
Бой между Емельяненко и Джонсоном пройдёт в Москве 23 октября.
Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Фёдор Емельяненко рассказал, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на его бое с Тимоти Джонсоном. Ранее глава государства посещал три боя с участием титулованного спортсмена.