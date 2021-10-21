Фёдор Емельяненко оказался легче Джонсона на 13 кг перед их боем

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Российский боец Фёдор Емельяненко оказался легче американца Тимоти Джонсона почти на 13 кг перед их поединком. Эту информацию передаёт ТАСС.

Джонсон показал на весах 119,7 кг, Емельяненко — 105,0 кг.

В активе Фёдора Емельяненко 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз Фёдор проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

Бой между Емельяненко и Джонсоном пройдёт в Москве 23 октября.

Ранее сообщалось, что российский тяжеловес Фёдор Емельяненко рассказал, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на его бое с Тимоти Джонсоном. Ранее глава государства посещал три боя с участием титулованного спортсмена.