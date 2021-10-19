Емельяненко ответил на вопрос о присутствии Путина на его бое

Российский тяжеловес Фёдор Емельяненко на пресс-конференции Bellator рассказал, будет ли президент России Владимир Путин присутствовать на его бое с Тимоти Джонсоном. Ранее глава государства посещал три боя с участием титулованного спортсмена.

Насколько я знаю, на этом бое президента России не будет, но надо понимать, что сейчас во всём мире сложная обстановка. Что касается моего последующего боя, то лучше этот вопрос адресовать ему, — рассказал Емельяненко.

Также Фёдор отметил, что результат боя с Джонсоном никак не повлияет на его решение провести ещё один бой, так как бойцовская карьера — это одно, а жизнь — другое.

Как сообщалось ранее, соперник Фёдора Емельяненко на турнире Bellator, который пройдёт в Москве 23 октября, Тони Джонсон на специальной пресс-конференции поделился своими ожиданиями от боя и рассказал, как его приняли в России.