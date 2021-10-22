Емельяненко прокомментировал победу над Джонсоном

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко прокомментировал собственную победу над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

Я счастлив, что сегодня все наши бойцы победили. И очень рад, что мы в такое сложное время смогли порадовать людей, — сказал Емельяненко, находясь в ринге.

Бой завершился в первом раунде после комбинации Емельяненко из двух ударов в голову.

Позже появилось видео нокаута.

Для 45-летнего россиянина эта победа стала 40-й в 47 боях. Ещё шесть поединков он проиграл и один бой был признан несостоявшимся.