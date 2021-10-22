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Появилось видео нокаута в бою Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

00:06, 24 октября 2021
Появилось видео нокаута в бою Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон Фото: emelianenko_fedor/vk.com
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Официальный Twitter-аккаунт лиги Bellator опубликовал видео нокаута в бою россиянина Фёдора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном. Шоу Bellator 269 прошло 23 октября в Москве.

45-летний россияние нокаутировал оппонента двухударной комбинацией в голову на второй минуте первого раунда.

В общей сложности бой продлился 106 секунд.

В активе Фёдора Емельяненко стало 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.

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