Появилось видео нокаута в бою Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

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Официальный Twitter-аккаунт лиги Bellator опубликовал видео нокаута в бою россиянина Фёдора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном. Шоу Bellator 269 прошло 23 октября в Москве.

45-летний россияние нокаутировал оппонента двухударной комбинацией в голову на второй минуте первого раунда.

The Last Emperor scores the KO in Moscow!



What a moment for Fedor, in Bellatorâs historic first Russian event. #Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 23, 2021

В общей сложности бой продлился 106 секунд.

В активе Фёдора Емельяненко стало 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.