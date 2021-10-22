Появилось видео нокаута в бою Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Официальный Twitter-аккаунт лиги Bellator опубликовал видео нокаута в бою россиянина Фёдора Емельяненко с американцем Тимоти Джонсоном. Шоу Bellator 269 прошло 23 октября в Москве.
45-летний россияние нокаутировал оппонента двухударной комбинацией в голову на второй минуте первого раунда.
The Last Emperor scores the KO in Moscow!— BellatorMMA (@BellatorMMA)
What a moment for Fedor, in Bellatorâs historic first Russian event.
#Bellator269 pic.twitter.com/gZq4pH5bMa October 23, 2021
В общей сложности бой продлился 106 секунд.
В активе Фёдора Емельяненко стало 47 поединков. В них он одержал 40 побед, шесть раз проигрывал, ещё одна схватка была признана несостоявшейся.