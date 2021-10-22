Кормье назвал Фёдора Емельяненко средним бойцом

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Даниэль Кормье оценил перспективы Фёдора Емельяненко в UFC, если бы он подписал контракт с организацией. По его мнению, он не смог бы побить чемпионов в октагоне. Слова спортсмена приводит MMA Fighting.

Брок Леснар? Думаю, Фёдор победил бы его. Но я не считаю, что Фёдор хорошо бы выступал в UFC. Конечно, его отказ организации помог интриге не умереть, но на самом деле правда в том, что он не справился бы с такими парнями, как Джуниор дос Сантос, он не победил бы Кейна Веласкеса. Ему было не под силу победить тех парней, которые в то время были на вершине UFC, — заявил Кормье.

Также эксперт отметил, что Емельяненко при всём его величии в UFC был бы средним бойцом и выступал бы в лучшем случае на среднем уровне.

Как сообщалось ранее, в Москве состоялась процедура взвешивания к турниру Bellator 269, главным боем которого станет поединок Фёдора Емельяненко и Тимоти Джонсона. Американец показал на весах 120 кг, а россиянин — 107. Готовность своего подопечного к бою прокомментировал тренер Фёдора Александр Мичков.