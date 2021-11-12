Во все тяжкие: что известно о наезде брата Нурмагомедова на полицейского

В отношении третьего номера рейтинга лёгкого веса Bellator Усмана Нурмагомедова возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». По информации СМИ, боец смешанных единоборств совершил наезд на полицейского у КПП «Аэропорт» в Каспийске, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов по прилёте в Шереметьево. Спортсмену грозит до пяти лет лишения свободы.

За последнюю неделю сразу несколько ярких представителей российских смешанных единоборств стали героями криминальных хроник. Сначала экс-чемпион ACA Салман Жамалдаев был задержан в московском аэропорту Внуково, а затем под стражей оказался и двоюродный брат бывшего обладателя титула UFC Хабиба Нурмагомедова — Усман. Как сообщили в СМИ, боец американского промоушена Bellator совершил наезд на полицейского в Каспийске.

Отделом МВД по г. Каспийску Республики Дагестан по подозрению в совершении преступления разыскиваются гр. Идрисов Камил Хабибович и гр. Нурмагомедов Осман Магомеднабиевич, которые совершили наезд на автомобиле Toyota Camry чёрного цвета на сотрудника полиции КПП «Аэропорт» города Каспийска. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что вышеуказанные лица рейсом СУ 1053 с аэропорта Уйташ г. Махачкалы вылетели в Москву в аэропорт Шереметьево, посадка самолёта намечена на 14 часов 40 минут. Учитывая вышеизложенное, прошу оказать содействие в задержании вышеуказанных лиц при посадке в аэропорту Шереметьево в Москве, — говорится в ориентировке, опубликованной Telegram-каналом Baza.

Усман Нурмагомедов usman_nurmagomedov/instagram.com

На данный момент доподлинно неизвестно, что именно стало причиной инцидента с участием двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова. Согласно самой распространённой версии, Усман вместе с другом опаздывали на самолёт и намеревались проехать на территорию аэропорта. Сотрудник правоохранительных органов попытался воспрепятствовать этому, но водитель транспортного средства не отреагировал на его замечания. В результате полицейский был сбит и получил закрытую черепно-мозговую травму.

Впоследствии в Сети появилась видеозапись инцидента. Изначально к водителю автомобиля чёрного цвета обращается один из присутствовавших на месте происшествия сотрудников полиции, но тот не реагирует на его слова. Машина продолжает движение, после чего к ней бросается другой полицейский. Транспортное средство резко набирает скорость, сбивает мужчину и уезжает.

Как стало известно позднее, возможной причиной остановки автомобиля могло быть превышение скорости. На снимке с камеры видно, что автомобиль Toyota Camry передвигался со скоростью 207 км/ч на участке, где можно разгоняться максимум до 90 км/ч. Также стоит отметить, что это далеко не первый раз, когда на данной машине нарушали ПДД. По сведениям Mash, на ней «висит» 21 штраф на общую сумму 29,8 тыс. рублей.

Так или иначе, Нурмагомедов и Идрисов смогли добраться до аэропорта и вылететь в Москву, где и были задержаны. По сведениям Telegram-канала Mash, в отношении бойца возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». В качестве наказания предусмотрены денежный штраф в размере до 200 тыс. рублей или лишение свободы сроком до пяти лет.

В спортивном мире с удивлением встретили новость о задержании третьего номера рейтинга лёгкого веса Bellator. Так, бывший чемпион организации Александр Шлеменко заявил «Чемпионату», что Усман был «воспитанным и порядочным парнем», а Хабиб «сильно за ним следил». В связи с этим спортсмен предположил, что в данном случае произошло недоразумение, а Нурмагомедов-младший не хотел наносить травмы полицейскому.

Усман Нурмагомедов usman_nurmagomedov/instagram.com

В то же время экс-чемпион мира по боксу, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев выразил мнение, что при рассмотрении данного дела не должен учитываться статус спортсмена. На данный момент Усман считается одним из самых талантливых российских бойцов MMA и уже в скором времени может стать первым претендентом на титул Bellator.

Человек наехал на сотрудника, вот и всё. Пусть разбираются. Разбирательство должно быть в рамках закона. Как-то должно быть по-другому? — удивился Валуев.

В свою очередь юрист Андрей Князев считает, что Нурмагомедов вполне может отделаться условным сроком. По его словам, в этом ему может поспособствовать отсутствие аналогичных эпизодов в прошлом. Тем не менее данный инцидент может коренным образом повлиять на карьеру Нурмагомедова в смешанных единоборствах. Ведь наличие судимости осложняет процесс получения визы в США.

Препятствования для выезда из России с условным сроком никаких не будет, если человек будет вовремя отмечаться. А вот для въезда в США у него однозначно возникнут как минимум вопросы, а скорее всего, не пустят при наличии условной судимости. В Америке очень строго с этим. Тем более это сейчас везде звучит, скрыть это нельзя. А если написать это в анкете на визу — сразу отказ, — сказал Князев.

Помимо двоюродного брата Нурмагомедова оказаться за решёткой рискует и другой прославленный боец MMA. 8 ноябре в аэропорту Внуково был задержан Салман Жамалдаев. Экс-чемпион WFCA и ACA собирался лететь в Грозный, но был снят с рейса. При себе у спортсмена обнаружили наркотики. А уже спустя сутки он был арестован по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные хранение, приобретение либо перевозка наркотических веществ в крупном размере». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Кунцевского районного суда.

Салман Жамалдаев salman_zhamaldaev/instagram.com

Как стало известно, сведения о Жамалдаеве в полицию передал ученик 11-го класса школы, некоторое время назад задержанный в Москве со свёртком наркотиков. По его словам, какое-то время он выполнял поручения бойца.

Просил меня помочь сестре его. Я им помогал. Потом ещё пару раз им помог. Потом были ситуации, что если они не могли найти, то звонили мне. Я не брал их, просто приезжал и говорил — копайте здесь. Потом уже в августе Салман приехал в Москву и просил у меня забрать и привезти им [мефедрон]. Я на квартиру на Текстильщиках привозил и в отель. Три недели назад я им также заказывал, но они не смогли найти место [закладки]. Я тогда приехать не смог. Они подумали, что я их обманываю и начали угрожать <...>. Я предоставил всю информацию, я знал его адрес. И вот группа захвата в аэропорту его перехватила, — приводит слова школьника РЕН ТВ.

Таким образом, Жамалдаеву грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. И это фактически может означать для него конец карьеры в MMA. В феврале полулегковесу исполнится 33 года — более чем серьёзный возраст для представителя его категории.