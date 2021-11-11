Момент аварии с участием брата Хабиба Нурмагомедова попал на видео

В Сети появилось видео, как чёрная Toyota Camry с братом Хабиба Нурмагомедова прорывается в аэропорт и сбивает сотрудника полиции. Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов бросили машину на стоянке и улетели в Москву, где их и задержали полицейские. Кадры инцидента публикует Telegram-канал Baza.

Сбитый автомобилем сотрудник правоохранительных органов госпитализирован в медучреждение. Медики подозревают у мужчины закрытую черепно-мозговую травму.

Инцидент произошёл, когда спортсмен вместе со своим другом Камалом Идрисовым пытались попасть на самолёт в Москву.

Спортсмены опаздывали и хотели подъехать прямо ко входу. Им попытались объяснить, что частному транспорту въезд запрещён. Тогда они на автомобиле наехали на сотрудника полиции около КПП. При этом Нурмагомедов и Идрисов никак не отреагировали на произошедшее и не оказали помощь сотруднику правоохранительных органов.

Нурмагомедов занимает третье место в рейтинге лёгкого веса американского MMA-промоушена Bellator. На данный момент в его послужном списке значится 14 побед (12 — досрочно) и ни одного поражения. Последний поединок он провёл на турнире Bellator 269 в Москве, в рамках которого взял верх над Патриком Пиетилой.