Сбитый братом Нурмагомедова полицейский получил травму головы

Полицейский, сбитый автомобилем, в котором находился двоюродный брат российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, госпитализирован в медучреждение. Как сообщает источник РЕН ТВ, медики подозревают у мужчины закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее стало известно, что боец MMA-промоушена Bellator Усман Нурмагомедов подозревается в наезде на полицейского в аэропорту Махачкалы, когда спортсмен вместе со своим другом Камалом Идрисовым пытался попасть на самолёт в Москву.

По словам собеседника издания, пострадавший — полицейский 1982 года рождения. Он также отметил, что за рулём машины, предварительно, находился Камал, а не Усман.

Спортсмены опаздывали и хотели подъехать прямо ко входу. Им попытались объяснить, что частному транспорту въезд запрещён. Тогда они на «Тойоте» наехали на сотрудника полиции около КПП. При этом Нурмагомедов и Идрисов никак не отреагировали на произошедшее и не оказали помощь сотруднику правоохранительных органов.

Они сели в самолёт и отправились в Москву. По прилёте в аэропорту Шереметьево их встретили полицейские.