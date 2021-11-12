Опубликовано видео задержания брата Нурмагомедова в аэропорту

В Сети появилось видео задержания российского бойца ММА, двоюродного брата экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, обвиняемого в наезде на полицейского. Кадры публикует Telegram-канал Baza. На них Усман Нурмагомедов и его друг Камал Идрисов в сопровождении полиции идут по терминалу аэропорта Шереметьево.

По предварительным данным, полицейские встретили спортсменов прямо в самолёте.

Усман является бойцом Bellator, на его счету 14 побед в 14 поединках по правилам ММА.

Ранее были опубликованы кадры, зафиксировавшие, как чёрная Toyota Camry с Усманом Нурмагомедовым прорывается в аэропорт Каспийска и сбивает сотрудника полиции. Спортсмен с другом бросили машину на стоянке и улетели в Москву, где их и задержали полицейские.

Как сообщалось, спортсмены опаздывали и хотели подъехать прямо ко входу в аэропорт. Им попытались объяснить, что частному транспорту въезд запрещён. Тогда они на автомобиле наехали на сотрудника полиции около КПП. При этом Нурмагомедов и Идрисов никак не отреагировали на произошедшее и не оказали помощь сотруднику правоохранительных органов.

Сбитый автомобилем сотрудник правоохранительных органов госпитализирован в медучреждение. Медики подозревают у мужчины закрытую черепно-мозговую травму.

В ближайшее время Усмана Нурмагомедова и его друга отправят в Каспийск, чтобы на месте принять участие в разбирательстве по делу. В настоящее время оба молодых человека находятся в одном из изоляторов на территории Москвы. Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», наказание за него предполагает до пяти лет лишения свободы.